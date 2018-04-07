الرياض 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واستقدمت الولايات المتحدة 2-صفر على ضيفتها بلجيكا في ختام اليوم الأول من مواجهتهما ضمن الدور ربع النهائي لمنافسات المجموعة العالمية لكأس ديفيس في كرة المضرب .وفي مباراتي الفردي فاز جون ايسنر المصنف تاسعا عالميا، على منافسه يوريس دو لور بنتيجة 6-3، 6-7 (4-7)، 7-6 (10-8) و6-4، وفاز سام كويري على روبن بيميلمانس بنتيجة 6-1، 7-6 (7-5) و7-5.ويحتاج الفريق الأميركي إلى فوز واحد لبلوغ الدور نصف النهائي ، وتقام اليوم مباراة الزوجي بين الأميركيين راين هاريسون وجاك سوك والبلجيكيين ساندر جيل ويوران فليغن، على أن تستكمل الأحد منافسات الفردي بمباراتين بين ايسنر وبيميلمانس، وكويري ودو لور.// انتهى //19:18ت م