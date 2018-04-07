رياضي / كأس ديفيس لكرة المضرب : الولايات المتحدة تفوز على بلجيكا
السبت 1439/7/21 هـ الموافق 2018/04/07 م واس
الرياض 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واس
تقدمت الولايات المتحدة 2-صفر على ضيفتها بلجيكا في ختام اليوم الأول من مواجهتهما ضمن الدور ربع النهائي لمنافسات المجموعة العالمية لكأس ديفيس في كرة المضرب .
وفي مباراتي الفردي فاز جون ايسنر المصنف تاسعا عالميا، على منافسه يوريس دو لور بنتيجة 6-3، 6-7 (4-7)، 7-6 (10-8) و6-4، وفاز سام كويري على روبن بيميلمانس بنتيجة 6-1، 7-6 (7-5) و7-5.
ويحتاج الفريق الأميركي إلى فوز واحد لبلوغ الدور نصف النهائي ، وتقام اليوم مباراة الزوجي بين الأميركيين راين هاريسون وجاك سوك والبلجيكيين ساندر جيل ويوران فليغن، على أن تستكمل الأحد منافسات الفردي بمباراتين بين ايسنر وبيميلمانس، وكويري ودو لور.
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19:18ت م