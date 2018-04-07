عمّان 21 رجب 1439 هـ الموافق 7 أبريل 2018 م واستستضيف الأردن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2018 ومجلس المساهمين يوم الثلاثاء المقبل, بحضور وزراء المالية والتخطيط والبنوك المركزية في الدول العربية .وتناقش الاجتماعات التي ينظمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في منطقة البحر الميت، القرارات العادية التي اتخذتها الهيئات المالية والخطط السنوية والميزانية العمومية واقرار البرامج التي ستنفذها هذه الهيئات .وتضم الهيئات المالية إلى جانب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي .// انتهى //19:18ت م