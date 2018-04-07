اقتصادي / الأردن تستضيف الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية
السبت 1439/7/21 هـ الموافق 2018/04/07 م واس
عمّان 21 رجب 1439 هـ الموافق 7 أبريل 2018 م واس
تستضيف الأردن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2018 ومجلس المساهمين يوم الثلاثاء المقبل, بحضور وزراء المالية والتخطيط والبنوك المركزية في الدول العربية .
وتناقش الاجتماعات التي ينظمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في منطقة البحر الميت، القرارات العادية التي اتخذتها الهيئات المالية والخطط السنوية والميزانية العمومية واقرار البرامج التي ستنفذها هذه الهيئات .
وتضم الهيئات المالية إلى جانب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي .
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19:18ت م