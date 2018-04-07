‏الباحة 21 رجب 1439هـ الموافق 07 إبريل 2018 م واسهطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة ، شملت مركز بيده ومركز نخال في محافظة القرى ،ومحافظة المندق ومركز برحرح.جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.من جانب آخر تواصلت جهود منسوبي الدفاع المدني في إنقاذ بعض المحتجزين وتوعية المواطنين والمقيمين جراء الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، حيث تمكن رجال الدفاع المدني من مركبة بداخلها ٤ أشخاص في وادي المخاضة التابع لمركز نخال.وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي أن الاستعدادات لا تزال مستمرة لمواجهة أي طاريء لا سمح الله، مشيراً إلى أن دوريات السلامة تواصل جولاتها الميدانية على مداخل الأودية والميادين العامة.ونبه العقيد دايس جميع المواطنين والمقيمين إلى اخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفه في عبور الأودية أثناء هطول الأمطار ، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.// انتهى //19:29ت م