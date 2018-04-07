الرياض 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واس‏هنأ النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية فواز الشريف معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بتعيينه عضواً بمجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة.وأكد الشريف أن معاليه دعم حضوره الرياضي والشبابي، بعديد المبادرات الثقافية التي تجعله قادر على خدمة الثقافة من خلال عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة ونيل ثقة القيادة الرشيدة - أيدها الله - في هذا الشأن.ولفت الانتباه إلى الحراك الكبير الذي شهدته رياضة الوطن خصوصاً، والشأن الشبابي عموماً، من خلال عديد القرارات والتوجيهات الصادرة عن معاليه في الفترة الماضية، ذات الدور البارز في تحقيق جملة من الإنجازات الوطنية في كثير من الشؤون.ونوه النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، بالقيم والمبادئ الحميدة التي تحملها الرياضة، بوصفها واحدة من أهم مكونات ثقافات الشعوب، عادّاً عضوية معاليه في مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة إضافة جيدة، لكونه رئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، لأن هذا الأمر سيسهم في تنفيذ برامج الاتحاد العربي للثقافة الرياضية من ملتقيات ومنتديات.// انتهى //19:46ت م