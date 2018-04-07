الرياض 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسواصل فريق الأهلي صدارته للدوري السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم رغم تعادل مع الهلال بثلاثة أهداف لكل منهما اليوم في الجولة التاسعة عشرة من المسابقة .وارتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني .وفاز النصر على الاتحاد بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد النصر إلى 39 نقطة بالمركز الثالث ، وتوقف رصيد الاتحاد عند 26 نقطة بالمركز السادس ، وفاز الشباب على أبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليكون رصيد الشباب 30 نقطة بالمركز الرابع ، وتجمد رصيد أبها عند 8 نقاط بالمركز الأخير .// انتهى //19:47ت م