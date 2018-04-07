رياضي / الأهلي يواصل صدارته للدوري السعودي لدرجة الشباب بتعادله مع الهلال
السبت 1439/7/21 هـ الموافق 2018/04/07 م واس
الرياض 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واس
واصل فريق الأهلي صدارته للدوري السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم رغم تعادل مع الهلال بثلاثة أهداف لكل منهما اليوم في الجولة التاسعة عشرة من المسابقة .
وارتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني .
وفاز النصر على الاتحاد بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد النصر إلى 39 نقطة بالمركز الثالث ، وتوقف رصيد الاتحاد عند 26 نقطة بالمركز السادس ، وفاز الشباب على أبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليكون رصيد الشباب 30 نقطة بالمركز الرابع ، وتجمد رصيد أبها عند 8 نقاط بالمركز الأخير .
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