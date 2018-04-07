عمّان 21 رجب 1439 هـ الموافق 7 أبريل 2018 م واستشارك الأردن في فعاليات مؤتمر مؤسّسة الفكر العربي السنوي "فكر 16" الذي ينطلق الثلاثاء المقبل في دبي ، تحت عنوان "تداعيات الفوضى وتحدّيات صناعة الاستقرار" .ويوفر المؤتمر فرصة استراتيجية أمام المشاركين من أجل التحاور والتبادل للأفكار والخبرات، في محاولة للتصدّي للتحدّيات الراهنة التي تواجه الوطن العربي .وسيتناول المؤتمر موضوعات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة تبحث جذور الفوضى وأسبابها ومظاهرها ونتائجها، كما يناقش سبل صناعة الاستقرار، ويعرض رؤى عدد من أهل السياسة والاقتصاد العرب لسياسات تجاوز الوضع الراهن وسبل صناعة الاستقرار .// انتهى //20:32ت م