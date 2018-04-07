نيويورك 21 رجب 1439 هـ الموافق 7 أبريل 2018 م واسدانت الأمم المتحدة الهجوم الذي وقع على مركبة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) ما أسفر عن مقتل أحد قوات حفظ السلام النيجريين في غاو .وأعرب الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن، في بيانين منفصلين، عن عميق تعازيهم وتعاطفهم مع أسرة الضحية، وكذلك مع حكومة النيجر والبعثة، مشيرًا إلى ان هذا الهجوم هو الثاني ضد البعثة خلال يومين .ودعا البيانان السلطات في مالي إلى التحقيق السريع والشامل في الحادث وتقديم الجناة إلى العدالة ، موضحًا أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي .وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل لبعثة المينوسما والقوات الفرنسية التي تدعمها وكذلك للممثل الخاص للأمين العام في مالي محمد صالح النظيف .// انتهى //20:32ت م