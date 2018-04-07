عام / الجيش اليمني يدمر عدة مواقع لتجمعات مليشيا الحوثي بغربي مأرب
السبت 1439/7/21 هـ الموافق 2018/04/07 م واس
عدن 21 رجب 1439 هـ الموافق 7 أبريل 2018 م واس
تمكنت قوات الجيش اليمني من تدمير مواقع لتجمعات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وعدد من المواقع في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب .
وقال مصدر عسكري يمني في تصريحه لموقع / 26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن قوات الجيش نجحت في تدمير تلك المواقع للمليشيا على تبة المطار، ومواقع الجرب، وموقع الزغن في ميمنة الجبهة .
وأضاف المصدر أن الجيش تمكن من تدمير تجمع آخر للمليشيا على موقع القعود في ميمنة جبهة صرواح ، مبينًا أن المتمردين تكبدوا خلال تلك الهجمات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، ولاذ الباقون منهم بالفرار .
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