الجزائر 21 رجب 1439 هـ الموافق 7 ابريل 2018 م واسسلم عنصر إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بمحافظة تمنراست جنوب الجزائر وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف ومخزني ذخيرة مملوء .وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيانين منفصلين اليوم إن عناصرها دمرت مخبأين للإرهابيين يحويان قنبلتين تقليديتي الصنع بعد كشفهما بمحافظة سكيكدة .وأضافت أن وحدات مشتركة من الجيش والأمن ألقت القبض على 13 مهربًا بمدن عين قزام والأغواط وبسكرة وصادرت منهم مركبة وأربعة بنادق تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة ومعدات أخرى .وأشارت من جهة أخرى إلى أن عناصر من الجيش بمدينتي تلمسان والأغواط قبضت على 11 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة .// انتهى //20:35ت م