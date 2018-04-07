عام / عنصر إرهابي يسلم نفسه.. وتدمير مخبأين.. والقبض على مهرين ومهاجرين في الجزائر
السبت 1439/7/21 هـ الموافق 2018/04/07 م واس
الجزائر 21 رجب 1439 هـ الموافق 7 ابريل 2018 م واس
سلم عنصر إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بمحافظة تمنراست جنوب الجزائر وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف ومخزني ذخيرة مملوء .
وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيانين منفصلين اليوم إن عناصرها دمرت مخبأين للإرهابيين يحويان قنبلتين تقليديتي الصنع بعد كشفهما بمحافظة سكيكدة .
وأضافت أن وحدات مشتركة من الجيش والأمن ألقت القبض على 13 مهربًا بمدن عين قزام والأغواط وبسكرة وصادرت منهم مركبة وأربعة بنادق تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة ومعدات أخرى .
وأشارت من جهة أخرى إلى أن عناصر من الجيش بمدينتي تلمسان والأغواط قبضت على 11 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة .
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20:35ت م