طريف 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واستستعد بلدية محافظة طريف غدًا لتنفيذ خطة الاسبوع الثاني من الحملة المكثفة "معالجة التشوه البصري"، المعنية بمعالجه وضع الباعه الجائلين، وإزالة الاستراحات واحواش الماشيه والصنادق والعشش،والمخيمات المنتشره عشوائيا في مداخل المدن.وتأتي إزالة المظلات الموضوعة بشكلٍ مخالف كمواقف للسيارات في الأراضي الخالية داخل الأحياء ضمن خطة البلدية لمعالجة التشوه البصري في طريف.ودعت بلدية محافظة طريف من المواطنين التعاون معها في هذا الصدد، من أجل الوصول بطريف لتكون محافظة خالية من مشوهات المشهد الحضري.// انتهى //20:45ت م