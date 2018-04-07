السيح 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسيفتتح مدير عام التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار غداً الأحد ، ملتقى التعريف بنظام المقررات ، الذي سيتم تطبيقه العام القادم في جميع المدارس الثانوية بالمملكة ، والذي تقام فعالياته في مقر مدارس الجامعة بمدينة السيح.وأوضح مشرف نظام المقررات بتعليم الخرج عبداللطيف بن محمد المهيني أن فعاليات الملتقى تشتمل على العديد من البرامج النوعية والثريّة بمشاركة نخبة من الخبرات التربوية من وزارة التعليم ، وتستهدف برامج الملتقى كل من له علاقة بالمرحلة الثانوية من مشرفين ومشرفات وقادة وقائدات المدارس ووكلائها والمرشدين والمرشدات والمعلمين والمعلمات وطلاب وطالبات المرحلة الثانوية والمرحلة العليا المتوسطة.// انتهى //20:45ت م