المدينة المنورة 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واساختتمت جمعية أسر التوحد بالمدينة المنورة أمس فعاليات اليوم العالمي للتوحد 2018 تحت شعار #كن_أنت .وتضمنت الفعاليات على مدى يومين ، فقرات ومشاهد مسرحية وأناشيد ومسابقات هادفة لدعم أطفال التوحد وأسرهم من خلال مشاركتهم ودمجهم في المجتمع.واستهدفت الفعالية توعية المجتمع ثقافياً عن اضطراب التوحد من خلال تسليط الضوء على هذه القضية والاحتفال بقدراتهم ومهاراتهم الفريدة وتكريمهم واحتضانهم في المناسبات الاجتماعية وتنظيم البرامج والنشاطات والأركان لدعم هذه الفئه الغالية.//انتهى//21:27ت م