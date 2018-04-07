الرياض 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسشاركت مراكز التأهيل النسائية والرجالية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع، في فعاليات اليوم العالمي للتوحد بمجموعة من الغعاليات الداخلية والخارجية بالتعاون مع بعض الجهات .وتمثلت المشاركة بتنظيم مراكز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس والدرعية والملز ، وتأهيل الإناث بالخرج، وتأهيل الإناث بشقراء، وتأهيل الإناث بالمجمعة، وكذلك مركز الرعاية النهارية للفئات الخاصة بالحي الدبلوماسي، كلٍ على حده ، للعديد من المحاضرات التثقيفية الداخلية الموجهة للموظفات العاملات في مجال التوحد وأمهات أطفال التوحد لتعريفهم بهذا الإضطراب، ونشر الوعي باحتياجات المصابين به وأفضل الطرق لمساعدتهم وجعلهم أفراد فاعلين في المجتمع.وصاحب هذه المحاضرات بعض الأركان التعريفية والتفاعلية وتوزيع المنشورات التوعوية والعروض المرئية والتجارب التطبيقية من إعداد اخصائيات النطق والتخاطب والاخصائيات النفسيات في المراكز، بالتعاون مع بعض الجهات الخارجية المختصة بتأهيل وتدريب أطفال التوحد، مثل مراكز السيح وروح الإرادة وخطوات الأمل للرعاية النهارية ومركز جذا لذوي الاعاقة بالخرج ومركز الاوائل بالرياض ، كما شاركت مراكز تأهيل الذكور في محافظتي المجمعة والزلفي بمعرض توعوي ومجموعة من البرامج التوعوية المختلفة في الفعاليات الخارجية المقامة بهذه المناسبة في منتزه اليمامة بالزلفي والمركز التجاري "المجمعة مول .وأشارت مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض للإشراف النسائي الأستاذة نوال العلاوي إلى أن هذه الفعاليات تأتي كجزء من اهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلةً بفروعها في الرياض بهذه الفئة من المجتمع، حيث تقدم لهم الوزارة خدمات التربية والتأهيل الطبي والعلاجي، بالإضافة إلى اكتشاف مهاراتهم الإبداعية، وإتاحة الفرصة أمامهم لتنميتها ودمجهم بافراد المجتمع .// انتهى //21:52ت م