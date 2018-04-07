الرياض 21 رجب 1439 هـ الموافق 7 أبريل 2018 م واستعادل فريق النصر مع مضيفه الفتح بهدف لكل منهما اليوم في الجولة الـ 25 ما قبل الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .وتقدم النصر بهدف ليوناردو بيريرا في الدقيقة الخامسة ، وتعادل علي الزعقان للفتح في الدقيقة 88 ، ليكون رصيد النصر 41 نقطة في المركز الثالث ، والفتح 36 نقطة في المركز الرابع .وفي لقاء آخر فاز فريق الباطن على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وتقدم الفيصلي بهدف سجله حماد المنصور في الدقيقة 30 ،وبعدها بثلاث دقائق أدرك لاعب الباطن بينتس هدف التعادل ، ثم أضاف جولهيرام شيتين الهدف الثاني في الدقيقة 54 ، والثالث عن طريق بينتس في الدقيقة 60 ، ورفع الباطن رصيده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد الفيصلي عند 34 نقطة في المركز السادس .// انتهى //21:53ت م