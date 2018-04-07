رياضي / الدوري السعودي للمحترفين : النصر يتعادل مع الفتح ..وفوز الباطن على الفيصلي
السبت 1439/7/21 هـ الموافق 2018/04/07 م واس
الرياض 21 رجب 1439 هـ الموافق 7 أبريل 2018 م واس
تعادل فريق النصر مع مضيفه الفتح بهدف لكل منهما اليوم في الجولة الـ 25 ما قبل الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .
وتقدم النصر بهدف ليوناردو بيريرا في الدقيقة الخامسة ، وتعادل علي الزعقان للفتح في الدقيقة 88 ، ليكون رصيد النصر 41 نقطة في المركز الثالث ، والفتح 36 نقطة في المركز الرابع .
وفي لقاء آخر فاز فريق الباطن على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وتقدم الفيصلي بهدف سجله حماد المنصور في الدقيقة 30 ،وبعدها بثلاث دقائق أدرك لاعب الباطن بينتس هدف التعادل ، ثم أضاف جولهيرام شيتين الهدف الثاني في الدقيقة 54 ، والثالث عن طريق بينتس في الدقيقة 60 ، ورفع الباطن رصيده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد الفيصلي عند 34 نقطة في المركز السادس .
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