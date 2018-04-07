القاهرة 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واستعادل فريق الإسماعيلي مع مضيفه طلائع الجيش بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الدفاع الجوي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الـ 31 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبتلك النتيجة، يحصد كل فريق نقطة ليصبح رصيد الإسماعيلي 60 نقطة في المركز الثاني، ويصبح رصيد طلائع الجيش 36 نقطة في المركز الـ12.// انتهى //22:15ت م