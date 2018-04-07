الأحساء 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد موكلي، أن نسبة تغطية المياه في المنازل على مستوى المملكة تبلغ حاليًا نحو 80% ، وفي خدمات الصرف الصحي تصل إلى 55%، مبينًا أن الأحساء من بين أفضل المحافظات والمناطق بالمملكة على مستوى تغطية المياه بنسبة 90% والصرف الصحي بنسبة 52%.جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده المهندس موكلي بغرفة الأحساء يوم الخميس الماضي، وضم عددًا من رجال الأعمال وجمعًا من المواطنين والإعلاميين، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبداللطيف العرفج ومدير الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري ومدير عام فرع المياه بالأحساء المهندس صالح الغامدي، للحديث والنقاش حول خدمات المياه والصرف الصحي بالأحساء.وبين المهندس موكلي أن الوزارة نجحت في خفض نسبة التعثر في مشروعات المياه على مستوى مناطق ومحافظات المملكة من 80% إلى 17% فقط بنهاية العام الماضي 2017 ، مشيراً الى أن الأحساء سجلت أعلى نسب هذا الانخفاض، حيث نجحت في خفض نسبة التعثر من 85% إلى 5 % فقط، لافتًا إلى أن الأحساء أيضًا من أفضل المناطق على مستوى المملكة في تحصيل فواتير المياه بنسبة 75%.وأكد أن وكالة الوزارة لخدمات المياه في طور تنفيذ خطة لتحويل الأحساء إلى مدينة ذكية من خلال تركيب عدادات مياه ذكية بدلًا عن العدادات الميكانيكية الموجودة حاليًا، مشيرًا إلى مزايا تلك العدادات الذكية، وأهمها الدقة في القراءة بنسبة تصل إلى 100% وأن نسبة الخطأ فيها ضعيف جداً، وكذلك لا تستخدم العوامل البشرية في قراءتها، وهو ما يقلص عدد الشكاوى من قراءة الفواتير ويساعد على إنهاء بعض ملاحظات الفواتير المرتفعة.ويأتي هذا اللقاء بهدف رفع مستوى خدمات الصرف الصحي وتعظيم الفائدة من المياه المعالجة بالإضافة إلى تعزيز مصادر المياه الجوفية والسطحية وإيجاد مصادر جديدة يعوِّل عليها مستقبلاً، وذلك وفق ما هو مخطط له في الاستراتيجية طويلة المدى لتأمين مياه الشرب بمختلف مناطق المملكة .// انتهى //23:04ت م