تبوك 21 رجب 1439 هـ الموافق 7 ابريل 2018 م واسشارك فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك, في أعمال ورشة " برنامج العناية بالمساجد التاريخية" ، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة, بمشاركة عدد كبير من المعنيين بالمساجد والتراث , وذلك بفندق قصر البحر الأحمر في محافظة جدة.وتم خلال الورشة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام التعريف بخطة عمل البرنامج، ومناقشة معايير تصنيف المساجد التاريخية المعتمدة بين الهيئة والوزارة، ومناقشة تطوير إجراءات التعامل مع المساجد التاريخية في مناطق المملكة، واستعراض تجارب ناجحة في مجال ترميم المساجد التاريخية، كما تم مناقشة الأعمال التي تمت لترميم عدد من المساجد التاريخية في المملكة ضمن البرنامج الوطني للعناية بالمساجد التاريخية ومن ضمنها منطقة تبوك الذي تنفذه مؤسسة التراث الخيرية بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية وبالتعاون مع هيئة السياحة.وأوضح رئيس العناية بالتراث الوطني بمنطقة تبوك عبدالإله الفارس، أن هناك تعاون بين هيئة السياحة والتراث الوطني وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة على ترميم المساجد التاريخية لما لها من مكانة وأهمية كبيرة في المملكة، وذلك لما تعكسه المساجد لتطور التراث العمراني الوطنييذكر أن الورشة تأتي في إطار الجهود المشتركة والمتواصلة بين الشؤون الإسلامية والهيئة في العناية بالمساجد التاريخية والهوية المعمارية لها, وتأهيلها وإعادة الحياة لها.// انتهى //23:15ت م