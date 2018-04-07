الرياض 21 رجب 1439 هـ الموافق 7 أبريل 2018 م واستأجل بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في الجولة الأخيرة الخميس القادم ، وذلك عقب تعادل الأهلي والهلال بدون أهداف اليوم ضمن الجولة الـ 25 قبل الأخيرة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياصية بجدة.ورغم الفرص العديدة التي اتيحت للفريقين طوال المباراة إلا أن مهاجمي الفريقين فشلا في استغلالها ليحصد كل منهما نقطة ويؤجل الإعلان عن بطل الدوري للجولة الأخيرة ، ليرتفع رصيد الهلال إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني .ويحتاج الهلال للفوز أو التعادل في الجولة المقبلة لكي يتوج باللقب التي ستقام يوم الخميس القادم أمام الفتح بالرياض ، في حال عدم فوز الأهلي على أحد ، أما الأهلي يحتاج للفوز والاعتماد على تعثر الهلال أمام الفتح بأي نتيجة .// انتهى //23:17ت م