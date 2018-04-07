عمّان 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسأعلن الأردن اليوم انخفاض القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في الربع الأول من العام الحالي بمقدار 18.4 مليون دينار أردني، بنسبة 5 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الربع الأول من العام 2018م نحو 372.8 مليون دينار أردني، مقارنة مع 391.2 مليون دينار أردني في نفس الفترة من عام 2017م.// انتهى //23:18ت م