هيوستن 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الرئيسين الأمريكيين الأسبقين جورج بوش الأب وجورج بوش الأبن، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر وذلك بمنزل الرئيس بوش الأب في مدينة هيوستن الأمريكية.وقد أقيمت مأدبة غداء احتفاءً بزيارة سمو ولي العهد .وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد غادر مدينة سان فرانسيسكو في وقت سابق، متوجها إلى مدينة هيوستن في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //00:51ت م