غزة 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم عن إصابة ثمانية شبان فلسطينيين بالرصاص الحي أحدهم جروحه خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع.وأفادت المصادر أن ثلاثة شبان فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي أحدهم برصاصة في بطنه، خلال مواجهات قرب السياج الفاصل شرق منطقة دوار ملكة، شرق حي الزيتون، فيما أصيب خمسة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي في أقدامهم خلال مواجهات اندلعت قرب الشريط الحدودي شرق مخيم البريج وسط القطاع نقلوا إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة ووصفت حالتهم بالمتوسطة.// انتهى //00:56ت م