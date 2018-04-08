الرباط 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسانطلقت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط أعمال الدورة الـ 55 لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية التي تنظمها محافظة الرباط بالتعاون مع المنتدى العربي للمدن الذكية بعنوان " التحول الإلكتروني والذكي في المدن العربية"، والتي تستمر على مدى يومين.وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد المشاركون أن التحول الإلكتروني والذكي في المدن العربية يتطلب بنية تحتية إلكترونية متطورة باستمرار، وترسانة قانونية تضمن التعامل الإلكتروني والذكي بشكل سليم وآمن.كما أشاروا إلى أهمية استثمار الإمكانيات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات وتوظيفها في مشاريع تنموية محلية بغاية تبادل المعارف والخبرات في مجال الخدمات والمرافق العمومية بين البلديات والمدن العربية الأعضاء في منظمة المدن العربية، بما يساير متطلبات المدينة العربية ومميزاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.// انتهى //00:57ت م