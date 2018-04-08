الرياض 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واساختتمت اليوم مسابقة #كايزن العربية "التقط العلم"، التي ينظمها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، بالتعاون مع شركة بوز آلن هاملتون، برعاية معالي المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني.وفي بداية المسابقة رحب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي بجميع المتسابقين والحضور، وقدم عرضاً مرئياً عن مهام ورؤية ورسالة الاتحاد.بعد ذلك ألقى الروبوت "حُلم" كلمة ترحيبية بالمتسابقين والحضور بدأها بالتعريف بنفسه وبالروبوتات المتواجدة في المسابقة.ثم ألقيت كلمة الاتحاد ألقاها نيابة عن معالي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله الغامدي، وأبرز فيها اهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بأهمية التطور التقني والمعلوماتي الذي يطرأ على العالم بشكل سريع.وأكد أن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة يقوم على بناء وتأهيل قدرات وطنية واحترافية في مجال الأمن السيبراني وتطوير البرمجيات بناءً على أفضل الممارسات والمعايير العالمية، للوصول بالمملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية الحديثة.بعد ذلك أُعلنت الأسماء الفائزة بالمراكز الخمسة بالمسابقة، حيث فاز بالمركز الأول فريق hunter team وبجائزة قدرها ٣٠٠ ألف ريال، وكأس المسابقة، وميداليات ذهبية وهم: متعب القحطاني، وعارف الحربي، وفيصل الفيفي، ومحمد الحربي، وعبدالرحمن نور الدين (مصري الجنسية).فيما فاز بالمركز الثاني فريق RSA ، وبجائزة قدرها ٢٠٠ ألف ريال وميداليات فضية وهم: حسام الدريعي، وطلال الغانم، وفؤاد المالكي، وأحمد علاء (مصري الجنسية) وعبدالرحمن هاشم(مصري الجنسية).وفاز بالمركز الثالث فريق Not Yet ، وبجائزة قدرها ١٠٠ ألف ريال وميداليات برونزية وهم: عبدالله السليمان، ومحمد الجعيد، وهندريك كلوسر(هولندي الجنسية)، وابراهيم حجازي(مصري الجنسية)، وفواز المالكي.واحتل فريق 3Maf المركز الرابع، وفاز بجائزة قدرها ٥٠ ألف ريال وهم: فيصل الجارد، ومحمد الغامدي، ومصطفى العيسائي، ومنصور الزياني، وعبدالرحيم محمد.وفاز فريق cyberx بجائزه المركز الخامس وقدرها ٢٥ ألف ريال وهم: سهيل بن عسكر، وعبدالله الرشيد، وأحمد آل تميم، وصالح بن محيسن، وهيازع البارقي.وقدم جميع المتسابقين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- ، ولمعالي المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني على إتاحة الفرصة للشباب والشابات في إبراز مواهبهم وخبراتهم في مجال التشفير والهندسة العكسية وتطوير وبرمجة الاختراقات .وفي ختام مسابقة "#كايزن العربية" التقطت صورة جماعية للفائزين بالمراكز الأولى.// انتهى //01:18ت م