مكة المكرمة 21رجب 1439 هـ الموافق 7 أبريل 2018 م واسوقف معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم على عدد من الأحياء السكنية والمناطق الجبلية وعدد من الأسواق التجارية خلال الجولة التفقدية التي قام بها بهدف الاطلاع على سير الأعمال البلدية المختلفة والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين في تلك المناطق.وشملت الجولة على عدد من المواقع والأحياء السكنية القديمة والأحياء الجبلية في منطقة الحفاير ودحلة المواركة وقوز النكاسة وغيرها من الأحياء ، واطلع على سير الأعمال وتقديم الخدمات البلدية المتعددة في تلك المواقع مثل أعمال النظافة ورفع المخلفات والاصحاح البيئي ومكافحة الحشرات ومراقبة المحلات التجارية والغذائية والمطاعم ، كما وقف معاليه على سوق الخضار بالكعكية ومنطقة الحراج وسوق السمك المركزي ، بالإضافة الى عدد من المواقع الاستثمارية ومنطقة معارض السيارات .ووجه معاليه بتكثيف أعمال الخدمات البلدية والنظافة ومكافحة الحشرات والاصحاح البيئي وزيادة عدد الفرق الميدانية خاصة في الأحياء والمناطق الجبلية ، كما وجه بتكثيف الجولات للمواقع التي تشهد تواجد المخالفين مثل منطقة النكاسة مؤكدا أهمية متابعة تلك المنطقة باستمرار للقضاء على هذه المخالفات .والتقى معالي أمين العاصمة المقدسة خلال جولته بعدد من المواطنين وسكان تلك المناطق، الذين تطرقوا إلى جملة من الملاحظات والمطالب والاحتياجات واعداً ببذل أقصى الجهود من أجل تحقيق تلك الاحتياجات على أرض الواقع، تماشياً مع توجيهات وتطلعات ولاة الأمر بتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.// انتهى //01:50ت م