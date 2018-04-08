واشنطن 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسلقي جنديان أمريكيان مصرعهما بحادث تحطم مروحية وقع أثناء تدريب في مدينة فورت كامبل بولاية كنتاكي اليوم.وذكر الجيش الأمريكي في بيان أن طاقم الطائرة، وهي من طراز أباتشي إيه.إتش-64إي، كان في تدريب روتيني عندما وقع الحادث الليلة الماضية.ولم يحدد البيان هوية الجنديين، وكلاهما من الكتيبة 101 المحمولة جوًا، لكنه قال إن التحقيقات جارية.// انتهى //03:32ت م