عام / مصرع جنديين أمريكيين بحادث تحطم مروحية للجيش الأمريكي
الأحد 1439/7/22 هـ الموافق 2018/04/08 م واس
واشنطن 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واس
لقي جنديان أمريكيان مصرعهما بحادث تحطم مروحية وقع أثناء تدريب في مدينة فورت كامبل بولاية كنتاكي اليوم.
وذكر الجيش الأمريكي في بيان أن طاقم الطائرة، وهي من طراز أباتشي إيه.إتش-64إي، كان في تدريب روتيني عندما وقع الحادث الليلة الماضية.
ولم يحدد البيان هوية الجنديين، وكلاهما من الكتيبة 101 المحمولة جوًا، لكنه قال إن التحقيقات جارية.
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