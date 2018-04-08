ساسكاتشوان 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسلقي 14 لاعب هوكي كنديين مصرعهم عندما اصطدمت حافلة كانت تقل فريقهم بشاحنة في مقاطعة ساسكاتشوان.وذكرت الشرطة الكندية أمس أن 29 شخصًا من بينهم السائق كانوا على متن الحافلة. وجرى نقل 15 مصابًا إلى المستشفيات من بينهم ثلاثة في حالة خطرة.وأوضحت وكالة (كنيديان برس) للأنباء أن الحافلة كانت تقل فريق هامبولت برونكوس عندما وقع الحادث حوالي الساعة الخامسة من مساء الجمعة في منطقة تيسديل الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر شمالي ريجينا.وكان الفريق في طريقه لخوض المباراة الخامسة له في التصفيات أمام فريق نيباوين هوكس.وكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في تغريدة ”لا يمكنني أن أتخيل ما يعانيه آباؤهم وأمهاتهم. قلبي مع كل من تأثر بهذه المأساة سواء كان فريق هامبولت أو غيره“.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر إنه تحدث إلى ترودو ”ليعبر عن خالص الاحترام والتعازي لأسر ضحايا مأساة فريق هامبولت. أدعو الله أن يكون في عونهم جميعا“.// انتهى //04:17ت م