طرابلس 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسبدأت فعاليات الجولة الثانية من المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي اليوم في مدينتي غريان وبراك الشاطئ، ضمن سلسلة الاجتماعات المفتوحة التي يشرف عليها مركز الحوار الإنساني في جنيف بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.وتجمع لقاءات الملتقى الوطني التي ستنعقد في أكثر من مدينة ليبية بين شخصيات من مختلف الأطياف السياسية، بهدف التحاور حول نقاط الاختلاف وتقريب وجهات النظر بين مختلف الشرائح من جيش وشرطة ومنظمات مجتمع مدني وقبائل.ويتناول الملتقى محاور رئيسية من أهمها أولويات الحكومة والأمن والدفاع وتوزيع السلطات و العملية الدستورية والمسار الانتخابي.يذكر أنه من المنتظر أن تنعقد اجتماعات الملتقى القادمة داخل منطقة أبو سليم في طرابلس، وفق جدول مواعيد أعمال الملتقى، الذي تضمن لقاءات أخرى ستنعقد في كل من مدن مرزق وغات والزنتان وأوباري، وكذلك القاهرة.// انتهى //04:28ت م