الرياض 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :ولي العهد في (APPLE).. تمكين للشباب وتعليم إبداعيعملاق التكنولوجيا يطور منهجاً تعليمياً إبداعياً لطلاب المملكةالأمير محمد بن سلمان بحث توطين التكنولوجيا وتدريب الشباب السعودي وتعزيز التعاون في الأمن السيبرانيولي العهد يلتقي كبار المستثمرين في سان فرانسيسكو ووزير الدفاع الأميركي الأسبقالأمير محمد بن سلمان يزور الرئيسين بوش والوزير بيكرالثقافة والسياحة والتكنولوجيا الجديدة على رأس مجالات التعاون .. تعاون سعودي فرنسي جديد تحقيقاً لرؤية 2030ولي العهد للطلبة السعوديين: أعمالكم الإنسانية خلال إعصار هارفي تعكس قيم الإسلامالحكومة اليمنية تثني على دعم المملكةقوات الأسد تغلق مداخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيينالجيش يدمر مواقع لتجمعات الحوثي غرب مأربمصادر يمنية: الانقلابيون يعملون على «حَوْثَنَة المجتمع»إصابة ثمانية فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي.. وباريس تدينسورية: ليلٌ دامٍ.. ونهار يمطر صواريخمعهد الدراسات الإيرانية: طهران مهوى أفئدة جماعات الإرهابنظام الملالي.. تاريخ يقتات على الدم وأحلام الفقراء// يتبع //06:02 ت م 03:02جمت