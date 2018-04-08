الصحف السعودية
الأحد 1439/7/22 هـ الموافق 2018/04/08 م واس
الرياض 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
ولي العهد في (APPLE).. تمكين للشباب وتعليم إبداعي
عملاق التكنولوجيا يطور منهجاً تعليمياً إبداعياً لطلاب المملكة
الأمير محمد بن سلمان بحث توطين التكنولوجيا وتدريب الشباب السعودي وتعزيز التعاون في الأمن السيبراني
ولي العهد يلتقي كبار المستثمرين في سان فرانسيسكو ووزير الدفاع الأميركي الأسبق
الأمير محمد بن سلمان يزور الرئيسين بوش والوزير بيكر
الثقافة والسياحة والتكنولوجيا الجديدة على رأس مجالات التعاون .. تعاون سعودي فرنسي جديد تحقيقاً لرؤية 2030
ولي العهد للطلبة السعوديين: أعمالكم الإنسانية خلال إعصار هارفي تعكس قيم الإسلام
الحكومة اليمنية تثني على دعم المملكة
قوات الأسد تغلق مداخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين
الجيش يدمر مواقع لتجمعات الحوثي غرب مأرب
مصادر يمنية: الانقلابيون يعملون على «حَوْثَنَة المجتمع»
إصابة ثمانية فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي.. وباريس تدين
سورية: ليلٌ دامٍ.. ونهار يمطر صواريخ
معهد الدراسات الإيرانية: طهران مهوى أفئدة جماعات الإرهاب
نظام الملالي.. تاريخ يقتات على الدم وأحلام الفقراء
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