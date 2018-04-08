هيوستن 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم حفل بدء سابك في وضع التصميم النهائي لمقرها الرئيس الجديد في هيوستن، والذي يدير أعمالها في منطقة الأمريكيتين، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء الوفد الرسمي لسمو ولي العهد، ومعالي وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري.وفور وصول سمو ولي العهد مقر الحفل تجول في المعرض المصاحب الذي شمل سابك في أمريكا، والقطاعات الإستراتيجية، والمحركات والسيارات والأجهزة الطبية، والصناعات المضافة، والنمو في ساحل الخليج وموطن الابتكار.ودشن سمو ولي العهد خلال الحفل عرض الليزر عن طريق الروبوت .يشار إلى أن تأسيس هذا المقر الجديد للشركة الرائدة عالمياً في مجال الكيماويات المتنوعة، استجابة لنمو عملياتها في الولايات المتحدة، وتوسع أعمالها في المنطقة، بزيادة عمليات التصنيع الخاصة بها بنسبة 20 في المائة في الفترة بين عامي 2013م و2017م.الجدير بالذكر أنه يشمل المقر المقترح، الذي من المتوقع أن يستغرق بنائه من ثلاث إلى أربع سنوات، مركزاً للابتكار، ومكاتب إدارية تتسع لنحو 1000 موظف.// انتهى //06:16ت م