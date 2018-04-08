الرياض 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسيرعى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني يوم غد الإثنين ، إفتتاح فعاليات مؤتمر سلامة المرضى السنوي الثامن 2018م، الذي تنظمه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية على مدى خمسة أيام، وذلك بمركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض، بمشاركة خبراء واختصاصيين وممارسين صحيين من المملكة وخارجها.وثمّن معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، رعاية صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف للمؤتمر، مؤكداً أن هذه الرعاية تعكس حرص قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - في الرقي بالقطاع الصحي في المملكة، منوهاً بمتابعة سمو وزير الحرس الوطني التي تؤكد حرص سموه على مواكبة الأداء الطبي للتطورات والمستجدات في مفاهيم وتطبيقات سلامة المرضى وتحسن الرعاية الصحية.ولفت الدكتور القناوي الانتباه إلى أهمية الإستفادة من الحراك البحثي العلمي في المجالات الطبية ودورها الريادي في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 التي ستحقق دعماً إقتصادياً يتمثل في الإقتصاد المعرفي ويسهم في الوقت ذاته في تحقيق الجودة في العمل الصحي بالمملكة.وأوضح أن المؤتمر سيستعرض عدداً من الموضوعات المهمة، كالتحول الوطني لسلامة المرضى وتطوير السلامة الدوائية، وتحسين تجربة المريض، وسلامة المرضى في تعليم الممارسين الصحيين، وبناء الكفاءات لتطوير الأداء، إضافة إلى استخدام التقنية الحديثة في تحسين سلامة المرضى.وأفاد أن المؤتمر الثامن يحظى باهتمام كبير من قبل الممارسين الصحيين بمختلف فئاتهم وقطاعاتهم، كونه يشهد حضوراً دولياً مميزاً من دول قطعت أشواطاً بعيدة في الأخذ بالجديد المفيد في مجال سلامة المرضى مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والدنمارك والسويد وهولندا، وكذلك مشاركة القيادات الصحية بالمملكة، وعمداء وأعضاء هيئة التدريس بالكليات الصحية والأطباء والاختصاصيين الصحيين والأكاديميين، مما يعني وفرة التجارب وإمكانية الاستفادة منها في تطوير الأداء لصالح المريض.وبين أن المؤتمر يتضمن عدداً من ورش العمل المتخصصة من أهمها: قواعد تطبيق استراتيجيات تعزيز سلامة المرضى، دور القيادة العليا في دعم برنامج مكافحة العدوى، إدارة الأحداث السريرية، أدوات تحسين الجودة، سلامة المرضى وإدارة المخاطر، ومقاييس ثقافة سلامة المرضى، ودور مكافحة العدوى في تشغيل مرافق الرعاية الصحية، وبرنامج الإشراف على مضادات الميكروبات وكذلك دورة تأسيسيه في سلامة الأدوية.وعلى صعيد الأبحاث، أعلن الدكتور القناوي قبول ما يزيد عن 190 بحثاً لتعرض في المؤتمر من بين 250 بحثاً مقدماً، مؤكداً أن المؤتمر يتميز هذا العام بالتركيز على المشاركات التفاعلية من قبل الحضور في ورش عمل متنوعة، إضافة إلى زيارات ميدانية لمرافق صحية لرؤية ما تم نقاشه على أرض الواقع، داعياً إلى زيارة الموقع الإلكتروني http://patientsafetyforum.org.// انتهى //07:48ت م