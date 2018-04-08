طرابلس 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بخبر مقتل أبناء رجل الأعمال الشرشاري الثلاثة من مدينة صبراتة الذين كانوا مختطفين منذ ديسمبر 2015 م ، مبينة إدانة رئيس مجلس النواب عقيله صالحهذا العمل الإجرامي.وأشارت إلى تأكيد دول حركة عدم الانحياز التزامها بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ودعوة جميع الدول إلى الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.وتطرقت إلى تنظيم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ورشة عمل تحت عنوان "واقع المجتمع المدني البيئي في ليبيا.. التحديات والحلول" بمشاركة 21 منظمة بيئية غير حكومية من مختلف أنحاء ليبيا، عارضين الوضع ومخاطر الألغام ومخلفات الحرب على النظام البيئي في ليبيا.وأدانت بشدة تجدد القصف على بلدة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق.ونقلت مطالبة مصر إسرائيل بعدم استخدام القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.وبينت صحف ليبيا تواصل الانتصارات التي يحققها الجيش اليمني ضد ميلشيا الحوثي في عدة جبهات بمعاونة قوات التحالف العربي.// انتهى //07:49ت م