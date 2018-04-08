الرياض 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واستشارك هيئة تقويم التعليم والمراكز التابعة لها غداً , في المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم، الذي تنظمه وزارة التعليم تحت عنوان " التعليم والتعلّم في مرحلة الطفولة المبكرة " وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض .وستخصص الهيئة عبر جناحها ركنًا للأطفال الذي تتراوح أعمارهم بين (3 الى 5 سنوات) يضم عددًا من الأنشطة النمائية، بالإضافة إلى تقديم اختبار قياس الذكاء للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (6 الى 12 سنة) باستخدام الأجهزة اللوحية، ومسابقة على اختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات الذين أعمارهم بين 13 الى 18 سنة.كما سيقدم الجناح عروضًا تعريفية عن الهيئة والمراكز التابعة لها (المركز الوطني للقياس، والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والإطار الوطني للمؤهلات، والمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني، وقطاع تقويم التعليم العام)، وقسم لعقد اللقاءات والاجتماعات مع الزوار والمسؤولين، بالإضافة إلى الرد على استفسارات الزوار.من جانبه يشارك المدير التنفيذي لقطاع تقويم التعليم العام الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيد في الجلسة الافتتاحية للمنتدى بورقة بعنوان "توجهات أجهزة الدولة في دعم الطفولة المبكرة"، كما سيشارك قطاع التعليم العام بالهيئة بورشتي عمل مصاحبة للمنتدى، الأولى عنوانها "معايير مناهج التعليم للطفولة المبكرة: أولويات المنهج، القيم، والمهارات المستهدفة في معايير مناهج التعليم للصفوف 1 - 3 "، والورشة الأخرى بعنوان "المعايير والرخص المهنية، مناقشة واستطلاع".يذكر أن المعرض والمنتدى الدولي للتعليم السادس سينطلق تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، ويستمر ثلاثة أيام، حيث يتيح الفرصة للمهتمين والمتخصصين والعاملين في مجال الطفولة المبكرة في القطاعين العام والخاص للاستفادة من الأطروحات والتجارب التي يتضمنها المعرض والمنتدى.//انتهى//08:43ت م