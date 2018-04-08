نجران 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واستنفذ عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة، غداً، الأسبوع الرابع من البرنامج التثقيفي "آلية القبول والتسجيل"، مستهدفاً عدد من المدارس الثانوية بالمنطقة.وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير بن حسن العمري، أن البرنامج يهدف إلى التعريف بأنظمة القبول بالجامعة ومواعيدها، إلى جانب التعريف بأنظمة ولوائح الجامعة، وكذلك ما تقدمه العمادة من خدمات إلكترونية حديثة ساهمت في تسهيل عملية القبول وتوفير الوقت والجهد لدى المتقدمين، مبيناً أن عدد الطلاب والطالبات الذين استفادوا من البرنامج خلال الثلاثة أسابيع الماضية 4816 طالباً وطالبة، يمثلون 26 مدرسة ثانوية للبنين والبنات.// انتهى //09:23ت م