جيزان 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واستنظم جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان يوم الثلاثاء المقبل, لقاءً تعريفيًا للمهتمين بإقامة المشروعات الحرفية والتراثية, وذلك بمسرح غرفة جازان.ودعت الجمعية الأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات إلى التسجيل عبر موقع الجمعية, للمشاركة في اللقاء الذي يأتي بالتعاون مع شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية التابعة لشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب".// انتهى //09:24ت م