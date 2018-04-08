باريس 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واساهتمت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم بعدد من الموضوعات المحلية والدولية ، مبرزةً إدانة الحكومة الفرنسية "إطلاق النار العشوائي" للجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة يوم الجمعة الماضي ، والذي أسفر عنه مقتل تسعة فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين، مطالباً رفع القيود المفروضة على غزة مع الضمانات اللازمة لإنهاء الأزمة الإنسانية وتأجيج التوترات.وأشارت الصحف إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين ممارسة ضغوط على دمشق لوقف "التصعيد العسكري" في سوريا، من أجل حماية المدنيين.وواصلت اهتمامها بالتوتر القائم بين الصين والولايات المتحدة بعد تأكيد الصين استعدادها لدفع أي ثمن في حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة وذلك بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أنه يدرس فرض رسوم جمركية إضافية على سلع بقيمة 100 مليار دولار.واستمرت الصحف في نقل ما تعرضت له مدينة دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق من غارات جوية جديدة من قبل قوات النظام السوري ، مشيرة إلى إصابة 11 شخصًا من بينهم أطفال بحالات اختناق إثر القصف الجوي لقوات النظام السوري.// انتهى //09:32ت م