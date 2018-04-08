سكاكا 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسأصدر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، قراراً يقضي بإعادة تشكيل لجان مجلس المنطقة، وذلك حرصاً من سموه للعمل على تحقيق كفاءة لجان مجلس المنطقة، وبما يحقق استراتيجية المنطقة في بناء الإنسان وتنمية المكان.وأوضح وكيل إمارة المنطقة الدكتور حامد بن مالح الشمري بأن قرار سمو أمير المنطقة تضمن تقليص عدد اللجان إلى خمسة لجان وتعديل بعض أسماء اللجان ومهامها واختصاصاتها واستحداث لجنة جديدة بهدف الارتقاء ‏بأعمال المجلس وتحسين الأداء على النحو التالي "لجنة تنمية الخدمات والمرافق العامة والإسكان، ولجنة التنمية الاقتصادية والسياحية، ولجنة التنمية الثقافية والشبابية، ولجنة التنمية الاجتماعية والتمكين، ولجنة تنمية وتطوير الأحياء والقرى".وبيّن وكيل إمارة الجوف أن سمو أمير المنطقة شدد على دور لجان المجلس والحاجة إلى مضاعفة الجهد ورفع مستوى التنسيق مع الأجهزة الحكومية‏ وأهمية وضع منهج عمل لأعمالها ووقوفها الميداني ‏وبما يحقق تشخيص الواقع وسرعة دراسة المواضيع المحالة للجان وأولويات المشاريع المطلوبة، متطلعاً سموه من أمانة المجلس وضع آلية عمل فاعله لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس المنطقة.// انتهى //09:55ت م