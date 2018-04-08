بيشة 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسرعى معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي، اليوم في مكتبه , توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، تهدف إلى بحث سبل التعاون في كل ما من شأنه خدمة المجتمع بمحافظات بيشة وتثليث وبلقرن والنماص.ومثّل جامعة بيشة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور مهدي بن علي القرني، وفرع الوزارة مدير عام الفرع حسين بن حمد المري.وتضمنت المذكرة التنسيق بين الطرفين لتأهيل وتدريب الأسر الضمانية لتحولها إلى أسر منتجة، ودعم أدوار المسؤولية المجتمعية والمساهمة في توعية المجتمع وترسيخ مفهوم التطوع، وتمكين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من الاستفادة من مرافق جامعة بيشة لإقامة البرامج والأنشطة التنموية.وتأتي مذكرة التفاهم ضمن جهود جامعة بيشة لدعم الشراكات المجتمعية التي تدعم وتحقق تنمية اجتماعية مستدامة لأفراد ومؤسسات المجتمع وقطاعاته الحكومية والأهلية والخاصة، ونشر الأعمال التطوعية وتمكين الأفراد من بناء شراكات تعاونية تكاملية تقود لإنجاح التنمية وتعزيزها في المملكة بشكل عام وفي منطقة عسير بشكل خاص وفي محافظة بيشة على وجه الخصوص.حضر توقيع المذكرة مدير إدارة التعاون الدولي والمحلي سعد بن عبدالله الشمراني، ومدير مكتب مدير الجامعة عبدالله ابراهيم الغامدي، ومدير مكتب العمل صقر علي الشمراني، ومدير مركز التنمية الاجتماعية فيحان ناصر السبيعي.// انتهى //10:06ت م