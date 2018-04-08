جدة 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة - بمشيئة الله تعالى - ابتداءً من اليوم وحتى يوم الخميس الـ26 من شهر رجب الجاري، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط زخات من البَرد تُسبق بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على (الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، ومنطقتي الجوف، والحدود الشمالية) خاصة اليوم، وغداً، كذلك على مناطق الرياض، والقصيم، وحائل، والمنطقة الشرقية.وأشار التقرير إلى أنه ومن المتوقع أن تؤثر هذه الحالة المطرية على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ولا يُستبعد هطول أمطار متفرقة على الأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.ودعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، ومتابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة عنها في الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.// انتهى //10:09ت م