الرياض 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسأكمل ديوان المراقبة العامة استعداداته للبدء بتنفيذ الفترة الثانية من الدورات التدريبية المخصصة لمنسوبي وحدات وإدارات المراجعة الداخلية بالأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، ومدتها ثلاثة أسابيع، وسيتم تنفيذها اعتباراً من اليوم الأحد 22/7/ 1439هـ وحتى يوم الخميس الموافق 10 /8 / 1439هـ، في الفترة المسائية من الساعة 4 - 8 مساءً.يذكر أن الديوان وجه الدعوة إلى جميع الأجهزة المشمولة برقابته لترشيح منسوبي وحدات وإدارات المراجعة الداخلية للالتحاق بسلسلة من الدورات التدريبية المترابطة في الموضوعات المتصلة بعمل منسوبي هذه الوحدات والإدارات، التي ينظمها الديوان هذا العام.وبين المتحدث الرسمي بالديوان سعيد بن سعد القحطاني أن الديوان قام بإعداد هذه البرامج في إطار سعيه لاستكمال مشروعه لإنشاء مركز تدريبي متخصص لتقديم البرامج التدريبية المتخصصة في المراجعة المـالية والرقابة على الأداء "، مضيفاً أن تـلك البرامج هـي بادرة تـعد الأولى من نوعها، وتأتي استجابة للاحتياج الفعلي للجهات المشمولة برقابة الديوان، وهو ما يعكسه الإقبال الشديد من مختلف الجهات لإلحاق منسوبيها بهذه الدورات".واختتم القحطاني حديثه بالتأكيد على أن الديوان يعد شريكاً أساسياً لجميع الأجهزة المشمولة برقابته، وأنه يشارك كحلقة أساسية في منظومة التنمية المعاصرة من خلال تفعيل دوره الرقابي على تنفيذ المشاريع التنموية وفق برامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.// انتهى //10:10ت م