الوجه 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسنظم نادي الطيران السعودي أمس، رحلات "فلاي إن" لمحافظة الوجه، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث وصلت لمطار الوجه أربع طائرات.ويهدف النادي من الرحلات إلى نشر ثقافة الطيران وعلومه بشكل عام، وتسليط الضوء على عدد من الوجهات السياحية في مناطق المملكة، إلى جانب تعزيز اسهام الطيران العام والرياضي في برامج التنمية السياحية من خلال زيارة المناطق السياحية والتراثية.وقدم نادي الطيران السعودي عروضاَ جوية بحضور من أهالي المحافظة في ساحة المطار، كما قدم شرحاَ عن أنواع الطائرات، وكيفية الحصول على رخص التدريب.// انتهى //10:15ت م