وتتمتع (سابك) بعلاقات طويلة الأمد مع شركات أمريكية رائدة، بما في ذلك (إكسون موبيل)، التي تدرس معها إنشاء مشروع مشترك بمليارات الدولارات في مدينة سانت بتريشيا بولاية تكساس.ويُعد مركز (سابك) التقني في هيوستن، تكساس جزءًا من منظومة عالمية تضم 21 مركزًا للتقنية والابتكار، تقوم الشركة من خلالها بمساعدة الزبائن على إيجاد حلول صديقة للبيئة ومستدامة.وكانت (سابك) قد حظيت أيضاً برعاية سمو ولي العهد - في إطار زيارته الرسمية للولايات المتحدة التي بدأت في 20 مارس 2018م - لتوقيع اتفاقيتها مع معهد ماساتشوستس للتقنية، وذلك بالتزامن مع توقيع اتفاقيات تعاون بحثية بين عدد من الجهات الرسمية وشركات القطاع الخاص في المملكة مع مؤسسات أكاديمية وبحثية أمريكية شاركت بفعاليات "منتدى الابتكار من أجل التأثير"، الذي عقد بمدينة بوسطن، بولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة سابقاً.يأتي التوسع في أعمال (سابك) ومرافقها في الولايات المتحدة في إطار جهودها لتوسيع وجودها الجغرافي وتنويع مصادر اللقيم الخاصة بعملياتها العالمية، بما يمنحها القدرة على تمكين رؤية السعودية 2030م، والاقتراب بشكل أكبر من زبائنها لتتمكن من تنفيذ أهداف استراتيجيتها للعام 2025م.// انتهى //11:28ت م