الرياض 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واستوّج رئيس الاتحاد السعودي للبولينج بدر آل الشيخ اللاعب عمار طراد بكأس البطولة الفردية الـ13 للبولينج التي اختتمت منافساتها أمس على صالة المركز العالمي للبولينج في الرياض.ونال عمار طراد كأس البطولة وجائزة المركز الأول البالغة 10 الآف ريال عقب تحقيقه أعلى مجموع خلال 20 شوطاً لعبت على مدى 3 أيام , فيما حل اللاعب حسن آل الشيخ ثانياً وحاز اللاعب يوسف أكبر على المركز الثالث.وأشاد رئيس الاتحاد بالتنظيم الجيد الذي ظهرت عليه البطولة , معبراً عن فخره واعتزازه بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب والناشئين ودخولهم في المنافسة مع لاعبي الخبرة, مؤكداً أن هذا ما يسعى له القائمين على اتحاد البولينج من خلال إقامة البطولات المحلية التي تزيد من الاحتكاك بين اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة , مبيناً أن الاتحاد سينظم خلال الفترة المقبلة العديد من البطولات المحلية لمختلف الفئات السنية, مباركاً لجميع اللاعبين الفائزين بالمراكز الـ3 الأولى متمنياً لهم مزيد من النجاح والتوفيق.// انتهى //11:33ت م