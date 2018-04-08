نجران 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واستطلق الكلية التقنية بنجران بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة غداً، برنامج "التثقيف التعليمي المهني"، مستهدفاً طلاب المرحلة الثانوية في عددٍ من مدارس المنطقة.وبيّن مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبدالله آل عتيق، أن البرنامج يهدف إلى تبصير الطلاب بقدراتهم وإمكاناتهم ومساعدتهم على اختيار المسار المناسب بعد انتهاء المراحل الدراسية، ويعمل على التمكين من اختيار أفضل خيارات التعليم والعمل التقني والمهني، عن طريق بناء منظومة تثقيف مهني متكاملة متجانسة لدى الطلاب، بهدف الموازنة بين الطموحات الشخصية وحاجات سوق العمل، كما يهدف إلى تشجيع الطلاب على مبدأ احترام وتقدير جميع المهن، وتوليد التوقعات لدى الشباب حول وظائف المبتدئين، وغرس قيمة التدرج المستمر طوال العمل، موضحاً بأنه ستقام سلسلة من المحاضرات التعريفية والتثقيفية لعدد من مدارس المرحلة الثانوية بالمنطقة.// انتهى //11:34ت م