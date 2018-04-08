الرياض 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسأوضحت "صحة الرياض" أن 55.211 مريضاً راجعوا مستشفى محافظة ثادق العام خلال العام الماضي 1438هـ، حيث أستفاد 34.272 مريضاً من خدمات الطوارئ والإسعاف فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 20.939 مراجع.وأضافت "صحة الرياض" أن المستشفى أجرى 20.924 فحص مخبري وشعاعي، منها 15.164 فحص مخبري، و 5.760 فحص شعاعي، إضافة إلى إجراء 216 عملية جراحية كبرى لمختلف التخصصات الطبية، فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد 201 عملية جراحية ليصل الإجمالي للعمليات الجراحية 417 عملية جراحية خلال نفس الفترة.كما قدمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة ثادق خدماتها لعدد 31867 مراجع، خلال العام الماضي، ووفقاً للإحصائية قدم مركز الرعاية الصحية بثادق خدماته لـ 8.807 مراجع، فيما قدم مركز صحي رويغب خدماته لـ 5.849 مراجع، ومركز صحي رغبة 4.097 مراجع، بينما أستفاد من خدمات مركز صحي الحسي 4.861 مراجع، ومركز الرويضة 3.046 مراجع، ومركز البير 2.962 مراجع، ومركز الرعاية الصحية الأولية بالصفرات 2.245 مراجع.// انتهى //11:34ت م