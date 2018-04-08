مكة المكرمة 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسصادرت بلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرمة، أمس، ستة أطنان أسماك غير صالحة، إثر جولة ميدانية نفذها مراقبو البلدية على سوق النكاسة بحي المسفلة.وقال رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد، إن البلدية وضعت برنامجاً زمنياً لتنفيذ الجولات الميدانية المتتابعة على منطقة النكاسة، وبهدف استمرار متابعة أوضاع هذه المواقع الشعبية التي تمارس البيع العشوائي، التي تكثر فيها المخالفات والعشوائيات وللقضاء على هذه الظواهر غير الصحية بشكل نهائي.من جهته ذكر رئيس قسم مراقبة الأسواق التجارية ببلدية المسفلة الفرعية أحمد بن سعيد الصاعدي، أن الجولة اسفرت عن إتلاف كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والخضار والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث قدرت المصادرات بحوالي (6000) كيلو سمك مجهول المصدر، وتظهر عليه علامات التلف وغير صالح للاستهلاك الآدمي ، و(400) حبة دجاج حي، و(10) عربات خضار وفواكه، كما تم القبض على عدد من الباعة المخالفين وسلموا للجهات المختصة، وتم إتلاف الكميات المصادرة بعد توثيق ذلك إدارياً، مؤكداً استمرارية الحملات الرقابية لمتابعة ومنع مخالفات تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك، وبيعها في ظروف غير مناسبة أو إقامة المحلات والمباسط والأكشاك المخالفة للاشتراطات الصحية واللوائح البلدية.// انتهى //11:34ت م