كما شهد سموه في 7 رمضان 1436 هـ مع الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين المملكة وفرنسا وكذلك التقى سموه وزير الدفاع واستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة.وعقد سموه في 28 ذي الحجة 1436 هـ، في الرياض اجتماعاً موسعاً مع وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان ، بحثا خلاله أوجه التعاون بين البلدين خاصة في الجانب الدفاعي ، وفي 22 رمضان 1437 هـ استقبل الرئيس فرانسوا هولاند، رئيس الجمهورية الفرنسية، في قصر الاليزيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، استمراراً لاستعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشراكة الاستراتيجية القائمة ومواصلة تطوير التعاون في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030.وفي نفس اليوم عقد سمو ولي العهد ورئيس الوزراء الفرنسي ايمانويل فالس اجتماعاً في العاصمة الفرنسية باريس بحثا خلاله أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات ، كما التقى سموه وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت بمقر وزارة الخارجية في باريس لاستعراض تطورات الأحداث في المنطقة، وعدد من المسائل المتعلقة بتقوية الشراكة بين البلدين الصديقين.وفي 23 رمضان 1437 هـ ، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارته باريس رئيسة لجنة الصداقة الخليجية الفرنسية بالبرلمان الفرنسي نتالي قولي ،كما التقى سموه رئيس مجموعة الصداقة السعودية الفرنسية بالبرلمان الفرنسي أوليفيه داسو تناولا علاقات الصداقة القائمة ، ومواصلة تقويتها، لما فيه المصلحة المشتركة بين البلدين والشعبين ، وزار سموه مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" في باريس.واجتمع مع المديرة العامة لمنظمة " اليونسكو " أرينا بوكوفا وكبار المسؤولين في المنظمة من أجل استعراض البرامج الثقافية السعودية في اليونسكو وتطوير التعاون مع المملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.كما التقى سمو ولي العهد في باريس ذلك اليوم، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية كلود برتلون، ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية اليزابيث قيقو ، حيث تم التأكيد على متانة العلاقات المميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.// يتبع //11:44ت م