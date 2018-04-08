الرياض 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واستأهل لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو للشباب هشام الدوخي إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي ستقام في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس خلال شهر سبتمر المقبل كأول لاعب سعودي يتأهل للأولمبياد.وجاء تأهل الدوخي بعد تحقيقه الفوز على لاعبي منتخبات بوليفيا وقبرص وألمانيا في المنافسات التأهيلية للأولمبياد التي اختتمت أمس بالعاصمة التونسية تونس بمشاركة 490 لاعباً.// انتهى //11:44ت م