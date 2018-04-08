جدة 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واستستضيف الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة من 15- 19 إبريل الجاري، اجتماعات الدورة العادية الثالثة عشرة للهيئة، بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، وخبراء دوليين في مجال حقوق الانسان والدول الأعضاء والدول ذات صفة المراقب للمنظمة، وذلك بمقر الهيئة في مدينة جدة.وسيُناقش الاجتماع مواضيع تحت عنوان مراجعة عهد منظمة التعاون الإسلامي بشأن حقوق الطفل في الإسلام من أجل تعزيز حقوق الطفل في الدول الأعضاء، إضافة إلى عقد ورشة عمل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في يوم الاجتماع الأخير، في حين تتطلع الهيئة إلى جانب مداولاتها إلى الاستفادة من آراء الدول الأعضاء والدول ذات صفة المراقب والخبراء العالمين في هذا المجال.// انتهى //12:54ت م