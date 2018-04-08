الرياض 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسأطلقت مؤسسة الملك خالد الخيرية أمس , المشروع القرآني "اتساق"، أول مشروع عالمي لضبط مسائل الأداء في التجويد من أفواه 11 علماً من المقرئين في العالم الإسلامي , الذي تم العمل عليه خلال خمس سنوات أُخذت صوتيا من أفواه أئمة القراء المعتبرين في العصر الحاضر.وأوضحت المؤسسة أن المشروع يهدف إلى مساعدة القراء والمقرئين ودارسيّ القرآن الكريم على ضبط مُشكِل الأداء الصوتي من خلال مرجعية تطبيقية أدائية موثوقة ذات مصداقية عالية، مؤكدة الحاجة لمثل هذه المشاريع النوعية التي تضبط الأداء الصوتي والتجويد لدى القراء ودارسي القرآن عبر مدارس موثوقة ومعتبرة في العالم الإسلامي.وأفادت المؤسسة أن مشروع "اتساق" مشروع صوتي مرئي تطبيقي عالمي يعنى بضبط أهم الدقائق الأدائية في التجويد والقراءات عبر تقديم نماذج تعليمية مرئية وفق طرق عصرية تستند إلى منهجية علمية من أفواه كبار المشايخ المقرئين المتصدرين في العالم الإسلامي والمتصل سندهم بالنبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغ عددهم 11 شيخا من المملكة العربية السعودية، مصر، الشام، العراق، تونس، والمغرب، وقد استغرق "اتساق" خمس سنوات عمل وجرى تنفيذه عبر مراحل متعددة.وشارك في المشروع عدد كبير من الأكاديميين وأساتذة الجامعات والقراء بمساهمات فاعلة في التوجيه والمراجعة لكثير من مراحل المشروع وقد اشتملت قائمة مخرجاته على كتاب ورقي، وموقع إلكتروني على الشبكة العالمية، وتطبيق "اتساق" على الهواتف الذكية.وتعسى مؤسسة الملك خالد منذ تأسيسها عام 2001 إلى الإسهام في عديد من البرامج الخيرية والتنموية المستدامة في المملكة العربية السعودية، عبر تقديم عدد من البرامج والمشاريع النوعية والمتنوعة.وتٌشرف المؤسسة على جامع الملك خالد الذي قامت ببنائه، وجامع الملك عبد العزيز بحي أم الحمام بمدينة الرياض الذي أعادت بناءه، ورعاية أنشطتهما الاجتماعية، وتقام في هذين الجامعين الدروس والمحاضرات المتنوعة ودورات تلاوة القرآن الكريم وحفظه، بشكل منتظم منذ تأسيسهما وحتى اليوم.وتقوم مقرأة جامع الملك خالد بالرياض بالإقراء المؤصل على طريقة السلف ـ رحمهم الله، لتخريج مجازين متقنين بالقراءات العشر الكبرى والصغرى مع تقديم برامج تعليمية ودورات ودروس تأصيلية دورية، حيث بلغت مناشطها أكثر من 170 منشطا من أبرزها 100 إجازة قرآنية، 5 دورات تأصيلية، 22 مشاركة خارجية، مشروع "اتساق"، 3 استضافات علمية، 7 أيام قرآنية، و16 درسا علميا، و16 ملتقى قرآنيا.ولأن الجانب الصوتي لنقل القرآن العظيم من أهم وسائل حفظه وصيانته من اللحن، سعت المؤسسة إلى إطلاق مشروع فريد من نوعه هو تحقيق الأداء الصوتي لمسائل التجويد والقراءات (اتساق)، عبر ضبط أداء تلك المسائل صوتيا من أفواه أئمة القراء في عصرنا، وتلقيها مباشرة من أفواه الكبار، في شتى الأقطار والأمصار، ليكون المصوت به من هيئات الأداء على ألسنتهم, مرجعية صوتية مرئية، محكمة بأعلى درجات الثبت والإتقان.// انتهى //12:56ت م