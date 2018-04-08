أبهـا 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، في مكتب سموه بالإمارة اليوم, مدير عام السجون بالمملكة اللواء محمد الأسمري، يرافقه مدير السجون بالمنطقة العميد مبارك السليس.وقدّم اللواء الأسمري خلال اللقاء نبذة عن الخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون بالمنطقة، وما يندرج تحتها من برامج توعوية داخل الإصلاحيات، والأنشطة الأخرى التي تركز على تأهيل النزلاء وتهيئتهم ليكونوا أفراداً فاعلين ومثمرين في مجتمعهم بعد إطلاق سراحهم وعودتهم للمجتمع.وبيّن أن المديرية العامة للسجون تسعى لتحويل السجون والإصلاحيات إلى مؤسسات تأهيلية تزخر بكوادر بشرية عاملة مؤهلة تستطيع تحويل فلسفة وأهداف ووظائف العقوبة إلى واقع تنفيذي يعتمد بعد الله على جودة الإدارة التي تقوم بتسيير هذه الإصلاحيات بكفاءة عالية، من خلال تعديل فكر وسلوك النزلاء والنزيلات وإكسابهم مهناً تسهم بفاعلية كبيرة في إعادة ثقتهم بأنفسهم وبالتالي ثقة المجتمع فيهم, وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030م.// انتهى //13:02ت م